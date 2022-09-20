В осенний призыв в Петербурге хотят набрать 2 400 "срочников"

С октября по декабрь в Петербурге планируют призвать на срочную военную службу 2 400 человек, сообщил военный комиссар города Сергей Качковский на заседании правительства 20 сентября. На сегодняшний день для этого уже подготовлено все необходимое обеспечение.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает необходимым выполнить поставленную задачу. Он подчеркнул ,что ранее город всегда выполнял требования по призыву на срочную службу. Беглов отметил, что "срочники" не принимают участия в боевых действиях, но чувствуют свою причастность к защите страны от угроз. В условиях специальной военной операции на Украине военная служба - особый предмет для гордости, добавил Беглов. Качковский подтвердил, что солдаты срочной службы не будут принимать участия в спецоперации.

Напомним, 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря. В конце 2021 года на срочную службу привлекли 127,5 тысячи молодых людей. Из них 2 500 человек - из Петербурга.