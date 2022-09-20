В Петербурге за 3,7 млрд рублей продают ТРЦ "Июнь"

Торгово-развлекательный центр "Июнь" в Красногвардейском районе Петербурга выставили на торги по начальной цене 3,73 млрд рублей, передает РБК Петербург. Год назад объектом с торговой площадью 32 тысячи кв. метров завладел Сбербанк, первоначально выставив его на продажу по стартовой цене 4 млрд рублей. Спустя год цена снизилась, хотя эксперты издания и сегодня считают ее завышенной. Ситуация усугубляется не самой оптимальной ситуацией на рынке коммерческой недвижимости.

"Объект не новый, риски сегмента высоки. Сложно представить, кто сейчас рискнет войти в такую сделку", - отметил глава отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

Заявки от претендентов на ТРЦ принимают до 19 октября, а итоги торгов подведут в конце того же месяца. "Июнь", как и более десятка других торговых центров по стране, достался Сбербанку за долги от ГК "Регионы".