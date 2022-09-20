Нилов предложил депутатам и их помощникам самомобилизоваться на фронт

Первый заместитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Олег Нилов во время заседания Госдумы 20 сентября напомнил депутатам Госдумы лозунг "Коммунисты, вперед!"

- А кто такие сегодня "коммунисты"? А кто у власти. Вот, все депутаты. Слава и почет тем депутатом, которые даже сегодня там, на передовой, - заявил Нилов.

По его словам, если российские депутаты всех уровней, их помощники и партаппаратчики решат отправиться в армию, то мобилизацию в стране можно будет не проводить.

- Нас с вами 77 тысяч в России, депутатов только. Аппараты, помощники - 700 тысяч. Члены партий - под 3 миллиона. Вот к кому нужно в первую очередь обратиться с призывом о самомобилизации. Я уверен, этого будет достаточно для того, чтобы победить, - отметил справоросс.

Ранее на пресс-подходе Нилов допустил, что направить самомобилизовавшихся депутатов можно будет не только на военную службу, но и на гражданскую, в прифронтовую зону. Позже замруководителя фракции справороссов начал рассуждать о наиболее важных законопроектах, которые стоят на повестке нижней палаты парламента.