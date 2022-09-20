Глава "АвтоВАЗа" хочет разрешить тратить маткапитал на покупку первой машины

Президент концерна "АвтоВАЗ" Максим Соколов обратился к сенаторам с предложением поменять законодательство о материнском капитале для того, чтобы на эти деньги можно было приобрести первый автомобиль. Бывший петербургский вице-губернатор отметил, что вопрос неоднократно поднимался на заседаниях обеих палат Федерального собрания.

"С одной стороны, это такая хорошая социальная мера по увеличению материального обеспечения молодых семей. С другой стороны, это мера, которая тоже будет способствовать сбыту российской высоколокализованной продукции", - приводит его доводы "Интерфакс".

В том же выступлении Соколов счел разумным обсудить некоторые возможные коррективы в законодательство о такси. По его мнению, целесообразно сделать обязательным использование в этой индустрии автомобилей исключительно отечественного производства.