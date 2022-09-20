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Новости 17:28

Прокуратура отреагировала на захламление Заневского парка

фото ЗакС политика Прокуратура отреагировала на захламление Заневского парка

Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку работ по благоустройству Заневского парка на Малоохтинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 20 сентября.

"По предварительным сведениям, ненадлежащая организация строительных работ привела к захламлению прилегающей территории и созданию угрозы безопасности посетителей парка, в том числе детей", — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки будет принято решение о возможности принятия мер прокурорского реагирования и о привлечении виновников к ответственности в соответствии с законом.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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