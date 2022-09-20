"Водоканал" реконструирует канализационную сеть в Сестрорецке

В Сестрорецке начались работы по реконструкции хозяйственно-бытовой канализации, рассказали 20 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Специалистам "Водоканала" предстоит заменить почти километр сети, а также обустроить смотровые колодцы.

Как отметили в комитете, необходимость работ вызвана сильным износом трубопровода. На место старых труб предполагается уложить новые двухслойные гофрированные полимерные с диаметром от 250 до 630 мм.

В настоящий момент работы ведутся на Владимирском проспекте, 15. Специалисты устанавливают здесь колодец с последующей укладкой труб диаметром 630 мм. Полностью реконструкцию планируется завершить к концу июня 2023 года.