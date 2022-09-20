В Псковской области продлили коронавирусный карантин до конца года

Губернатор Псковской области подписал указ о продлении противоэпидемических ограничений, действующих в регионе, до 31 декабря нынешнего года. В тексте документа, опубликованного на официальном портале региональных правовых актов, антивирусные требования называются "ограничительными мероприятиями (карантином)".

Самым строгим предписанием, носящим рекомендательный характер, в области остается соблюдение социальной дистанции.

За последнюю неделю суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла примерно в 1,2 раза. За последние сутки официально учли 309 новых случаев инфицирования.