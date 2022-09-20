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Новости 19:15

На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти три десятилетия

фото ЗакС политика На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти три десятилетия

Заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов оценил в три десятка лет срок восстановления объектов, входящих в ансамбль Александро-Невской лавры на Монастырском острове в Петербурге. При этом, по его мнению, чтобы успеть за это время привести в порядок здания, потребуется торопиться и не допускать ошибок.

"Говорить о меньшем (сроке – прим. ЗАКС.Ру) — значит либо заниматься рассмотрением слишком узкого участка, либо быть излишне самонадеянным", - приводит его слова ТАСС.

На сегодняшний день, по данным Одинцова, государство выделило на работы по восстановлению лавры и разыграло на торгах сумму около 3 млрд рублей. Отдельно представитель митрополии остановился на до сих пор не состоявшейся передаче в пользование РПЦ Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей, активно обсуждавшейся в конце 2020 года. Из слов Одинцова следует, что для ее осуществления пока не хватает проявления "политической воли", а сроки реставрации трех церквей, все еще состоящих на балансе у Музея городской скульптуры, пока всерьез не обсуждаются.

По словам протоиерея Леонида Калинина, тоже принявшего участие в конференции ТАСС, реставрация в обозримом будущем затронет 13 объектов в самой лавре и 11 объектов в духовной академии, тоже находящейся на Монастырском острове.


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