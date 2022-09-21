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Новости 11:19

В Озерках освобождают занятый рестораном-должником участок площадью 500 кв. метров

фото ЗакС политика В Озерках освобождают занятый рестораном-должником участок площадью 500 кв. метров

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом демонтируют ресторан на Большой Озерной улице, примыкающий к Верхнему Суздальскому озеру, а также пандус под ним. В общей сложности речь идет об участке площадью почти 500 кв. метров, сообщает пресс-служба комитета.

Администрация ресторана допустила ряд нарушений: она распоряжалась большей площадью, чем было прописано в договоре со Смольным, а также задолжала около 1,3 млн рублей за арендную плату.

"Землепользователю был предоставлен достаточный срок для добровольного освобождения земельных участков, однако территорию продолжили использовать в отсутствие правовых оснований", - говорится в сообщении.

Пользователя участка оштрафовали на 90 тысяч рублей, и, кроме того, ему придется возместить работы по демонтажу.

фото: Комитет по контролю за имуществом СПб / ВКонтакте


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