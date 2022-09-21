ЗакС решил обратиться к Котякову по вопросу собак

Законодательное собрание Петербурга решило попросить у министра труда и соцзащиты Антона Котякова установить денежные содержания собак, проживающих у инвалидов и утративших качества проводника. Проект обращения, утвержденного на заседании 21 сентября, подготовили единороссы Елена Рахова и Елена Киселева.

- У этого законопроекта есть несомненный автор. Это обратившийся к нам житель Санкт-Петербурга, инвалид по зрению, который пользуется собакой-поводырем, - заметила Киселева.

В настоящее время денежные компенсации положены за расходы на содержание собак, не потерявших своих навыков. Животное, которое уже не в состоянии быть проводником, по желанию инвалида могут передать ему в собственность. Но содержать его хозяин должен за свой счет.

Авторы обращения заявили, что далеко не каждый инвалид способен нести такие расходы, но из-за привязанности отказаться от собак им тяжело.

Сергей Еремеев