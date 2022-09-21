Петербургские депутаты попросят Мишустина усилить контроль за установкой сотовых вышек

Парламент Петербурга 21 сентября решил обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину в связи с жалобами жителей города на вышки операторов сотовой связи.

Депутаты просят наделить Роспотребнадзор полномочием контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на всех этапах размещения и эксплуатацию радиоэлектронных средств. По мнению авторов обращения, помимо Роспотребнадзора с этой задачей могли бы справиться региональные органы исполнительной власти.

Ранее в ЗакСе предложили установить мораторий на установку новых сотовых вышек. Однако Смольный выступил против. После этого проблему регулирования установки и функционирования вышек в городском парламенте обсуждала специальная рабочая группа. Обращение к премьер-министру стало одним из итогов ее деятельности.

Сергей Еремеев