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Новости 12:23

Дом Радус-Зенковича на Васильевском острове получил статус памятника

фото ЗакС политика Дом Радус-Зенковича на Васильевском острове получил статус памятника

Руководство КГИОП признало памятником регионального значения дом Радус-Зенковича, расположенный по адресу 9-я линия В. О., 30.

Здание, сочетающее элементы модерна и готики, построили в 1907 году по проекту архитектора Сергея Баниге. В комитете считают его важнейшей частью дореволюционной застройки Васильевского острова, отмечая, что дом хорошо сохранился и в том числе сохранилась его декоративно-художественная составляющая.

"Сочетание гладкой штукатурки, колотого гранита и керамической плитки, отделки рустом и множества архитектурных деталей формирует сложную, но целостную и гармоничную композицию с яркими акцентами", - говорится в характеристике.

Как и в начале прошлого века, дом Радус-Зенковича исполняет жилую функцию, и вместе с тем часть площадей в нем имеет коммерческое назначение.


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