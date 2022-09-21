При ответе на вопрос о закрытии границ Песков попросил "набраться терпения"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, закроют ли государственную границу для подлежащих частичной мобилизации граждан.

"Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", - приводит его ответ ТАСС.

Напомним, что о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил в своем утреннем обращении 21 сентября. Минцифры объявило, что через сервис "Госуслуги" повестки, связанные со спецоперацией на Украине, приходить не будут.