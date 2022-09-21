Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам славы

Депутаты Государственной думы РФ одобрили в первом чтении проект законотворческой инициативы, которая приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Если проект будет принят, за публичное осквернение ленты юридическое лицо будет ждать штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей с возможностью конфискации имущества. Обычному россиянину грозит штраф до трёх миллионов рублей либо же лишение свободы сроком до трех лет. Аналогичные деяния, совершенные группой лиц или же с использованием интернета, потянут на штраф от двух до пяти миллионов рублей или же на лишение свободы сроком до пяти лет.

Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы сенатор Андрей Турчак и депутат Ольга Занко ("Единая Россия").