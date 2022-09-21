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Новости 15:22

Столичные силовики предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

фото ЗакС политика Столичные силовики предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Прокуратура Москвы опубликовала предостережение в связи с появлением в интернете информации о готовящихся несанкционированных уличных акциях. Силовики напоминают, что участие в таких мероприятиях, как и призывы к участию в них, наказывается и в административном, и в уголовном порядке. В заявлении отдельно говорится о вовлечении несовершеннолетних в "совершение антиобщественных действий", что подпадает под специальную статью 151 в Уголовном кодексе.

"Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы", - гласит сообщение.

Прокуратура в качестве наиболее тяжелых последствий участия в анонсированных публичных акциях называет также привлечение по статьям 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах) и 212 УК (массовые беспорядки).


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