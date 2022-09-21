Бывшая ведущая Первого канала Агалакова заявила об отказе от государственных наград

Экс-сотрудница Первого канала Жанна Агалакова разместила в своем аккаунте в социальной сети заявление о том, что отказывается от всех имеющихся у нее российских государственных наград.

На прикрепленных к посту фотографиях она держит в руках письмо, в котором поясняет, что в свете последних событий считает полученные награды неприемлемыми. Адресатами бумажного письма значатся Кремль и президент.

Последний свой эфир Агалакова, проработавшая на Первом канале более двух десятков лет, провела за неделю до начала военной спецоперации на Украине, после чего покинула страну.

фото: BBC / YouTube (скриншот)