ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:39

На Мамаевом кургане установят памятный знак в честь воинов-ленинградцев

фото ЗакС политика На Мамаевом кургане установят памятный знак в честь воинов-ленинградцев

На мемориальном кладбище советских воинов на Мамаевом кургане по случаю 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы установят памятную табличку в честь участвовавших в событии воинов-ленинградцам, известили в ходе встречи с председателем Волгоградской облдумы Александром Блошкиным петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Победа в Сталинградской битве и прорыв блокады Ленинграда определили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сохранить историческую память, увековечить подвиг воинов-ленинградцев, павших в боях за Сталинград, – наш долг", – высказался по случаю Беглов.

Инициатива о том, чтобы на Мамаевом кургане появилась "ленинградская" мемориальная табличка была озвучена в мае во время встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с петербургскими депутатами, участвовавшими в патриотическом автопробеге. Договоренность закрепили соответствующим меморандумом, подписанным в ходе последнего ПМЭФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама