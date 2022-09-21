На Мамаевом кургане установят памятный знак в честь воинов-ленинградцев

На мемориальном кладбище советских воинов на Мамаевом кургане по случаю 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы установят памятную табличку в честь участвовавших в событии воинов-ленинградцам, известили в ходе встречи с председателем Волгоградской облдумы Александром Блошкиным петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Победа в Сталинградской битве и прорыв блокады Ленинграда определили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сохранить историческую память, увековечить подвиг воинов-ленинградцев, павших в боях за Сталинград, – наш долг", – высказался по случаю Беглов.

Инициатива о том, чтобы на Мамаевом кургане появилась "ленинградская" мемориальная табличка была озвучена в мае во время встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с петербургскими депутатами, участвовавшими в патриотическом автопробеге. Договоренность закрепили соответствующим меморандумом, подписанным в ходе последнего ПМЭФ.