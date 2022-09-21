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Новости 17:59

В 2023 году в Красногвардейском районе откроют 10 общественных пространств

фото ЗакС политика В 2023 году в Красногвардейском районе откроют 10 общественных пространств

В следующем году в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Красногвардейском районе появится больше общественных досуговых мест, информирует пресс-служба Смольного.

Так, в Новой Охте напротив Муринской дороги, 84, завершат работы в Новоохтинском парке. Там сделают скейт-зону, площадки для выгула собак, спортивную и детскую зоны.

В Цветном городе ближе к лету стартует первый этап работ по созданию Пейзажного парка площадью 42 гектара. Зелёная зона будет разделена на зоны: набережную, зоны тихого и активного отдыха, заповедная и центральная площадь. Завершиться благоустройство должно к осени 2024 года.

Наконец, работники преступят к облагораживанию пространства вокруг реки Лапки в Ржевском лесопарке, начнут третий этап благоустройства Бестужевского сада до больницы имени Боткина.


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