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Новости 18:50

В комздраве Петербурга рассказали о плюсах назальной вакцины от COVID-19

фото ЗакС политика В комздраве Петербурга рассказали о плюсах назальной вакцины от COVID-19

Прибывшие в Петербург специальные насадки для интраназального введения первого компонента вакцины "Спутник V" распределили по районным медицинским учреждениям, заявила в ходе стрима "ВКонтакте" глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьёва.

Во время назального введения первый компонент вакцины будет набираться в шприц, после чего иглу заменят на насадку для орошения носовой полости.

"Убиваем двух зайцев, вводим её в "ворота" инфекции. Это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов", — поделилась Соловьёва.

Напомним, что о поступлении в город спецнасадок для интраназального введения "Спутника V" сообщалось днём ранее, 20 сентября.


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