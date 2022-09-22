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Новости 10:45

Петербуржцы в августе вязли почти 1 млрд рублей магазинных кредитов

фото ЗакС политика Петербуржцы в августе вязли почти 1 млрд рублей магазинных кредитов

Объединённое кредитное бюро поведало о том, на какую сумму в минувшем августе россияне взяли денег в долг, информирует пресс-служба ОКБ.

Так, в прошлом месяце общее количество POS-кредитов выросло на 12%, а объёмы кредитования — на 14%. 

POS-кредит представляет собой вид потребительского кредита, который можно взять прямо в том или ином магазине. Буквальный перевод - point of sale - "точка продажи".

Всего в августе россияне взяли в долг более 21 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту составил 51 тысячу рублей.

Регионы, лидирующие по количеству выданных кредитов, выглядят следующим образом: Москва (свыше 22 тысяч кредитов на 1,82 млрд рублей), Подмосковье (более 23 тысяч кредитов на 1,51 млрд), Краснодарский край (18 тысяч кредитов на 941,08 млн), Петербург (14,28 тысяч на 937,49 млн) и Татарстан (13,66 тысяч на 684,17 млн). 


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