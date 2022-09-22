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Новости 11:15

Заболеваемость ковидом снижается в Петербурге и растет в России

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом снижается в Петербурге и растет в России

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться, чего нельзя сказать о статистике по всей России, следует из опубликованных 22 сентября данных федерального оперштаба. После вчерашних 3 897 новых случаев COVID-19 в Северной столице зафиксировано 3 8 65 зараженных, в то время как в стране этот показатель вырос с 53 045 до 53457 новых пациентов соответственно.

За сутки в Петербурге госпитализировано 244 пациента (во всей России — 3719). В обоих случаях наблюдается снижение относительно предыдущего дня, когда соответственно сообщалось о 284 и 4 321 госпитализированных. Также в городе зарегистрировано 4 658 случаев выздоровления от ковида. Всего по стране излечились 57 019 пациентов.

Почти каждая пятая смерть в связи с коронавирусом случилась в Петербурге. Здесь зафиксировали 20 летальных исходов за сутки, в то время как во всей России их количество достигло 106.


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