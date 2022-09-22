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Новости 11:19

Сто горожан получат нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Сто горожан получат нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга"

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление Смольного о присуждении ста жителям Северной столицы нагрудного знака "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга", а также одноимённой премии, передаёт пресс-служба городской администрации.

Обозначенный нагрудный знак был учреждён 3 октября 1991 года согласно соответствующему распоряжению мэра Петербурга. Его вручают победителям и лауреатам ежегодного конкурса педагогических достижений, а также лучшим работникам образования и культуры за вклад в развитие города.

В течение прошлых лет знаком отметили заслуги более 2 тысяч петербуржцев.


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