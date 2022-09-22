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Новости 11:49

Хинштейн: Поправки о гарантиях участников СВО будут внесены в Госдуму до вторника

фото ЗакС политика Хинштейн: Поправки о гарантиях участников СВО будут внесены в Госдуму до вторника

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") заявил 22 сентября, что анонсированные ранее поправки в Трудовой кодекс будут внесены в Госдуму до следующего заседания нижней палаты парламента. Согласно графику, следующее заседание ГД состоится во вторник, 27 сентября.

"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. При этом он добавил о желании принять поправки в ускоренном порядке.

О разработке закона, направленного на защиту прав граждан, добровольно участвующих в спецоперации на Украине, Хинштейн извещал 5 сентября. Говоря об этом, он сослался на соответствующее поручение президента Владимира Путина и пообещал внести проект на рассмотрение Госдумы "максимально быстро".


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