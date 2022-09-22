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Новости 12:53

Быки у завода "Самсон" останутся в собственности Петербурга

фото ЗакС политика Быки у завода "Самсон" останутся в собственности Петербурга

Арбитражный суд Петербурга отклонил иск ООО "Самсон": компания подала в суд на федеральное и региональное управления Росимущества с требованием признать права собственности на фигуры быков за бывшим мясокомбинатом, владельцем которого ныне и является ООО "Самсон".

Быки принадлежат городу. Весной 2021 года их закрепили за Государственным музеем городской скульптуры на праве оперативного управления. При этом в компании уверены, что скульптуры являются её собственностью ещё с 1992 года, когда приватизировали государственное предприятие "Санкт-Петербургский мясокомбинат".

Комитет имущественных отношений, являющийся соответчиков в суде, сообщили в свою очередь, что быки из государственной собственности не выбывали и в план приватизации завода включены не были.

Как итог, Арбитражный суд компании "Самсон" всё же отказал.

"Таким образом, быки остаются в собственности города, в ведении Государственного музея городской скульптуры", – отчитались в инстанции в разговоре с "Петербургским дневником".


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