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Новости 14:47

Песков знает о содержимом разговора между командой Навального в лице "военкомата" и его сыном

фото ЗакС политика Песков знает о содержимом разговора между командой Навального в лице "военкомата" и его сыном

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, в курсе ли он, о чём соратники оппозиционера Алексея Навального разговаривали с его сыном Николаем, передаёт РИА "Новости".

Днём ранее один из членов команды политика решил, представившись сотрудником "военкомата", поговорить с Николаем Песковым о частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, и пригласил его на явку.

"Я не смотрю материалы команды этого заключённого, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили", - поделился Песков.

На последовавший за этим вопрос журналистов о том, знает ли чиновник полную суть разговора, он сообщил, что знает "от своего сына".

Отметим, что Николаю Пескову 32 года. В 2010-2012 годах он служил в ракетных войсках.


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