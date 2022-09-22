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Новости 14:56

Мишустин анонсировал появление универсального пособия для бедных семей

фото ЗакС политика Мишустин анонсировал появление универсального пособия для бедных семей

Начиная с 1 января 2023 года в России может появиться универсальное пособие для семей с низкими доходами, рассказал 22 сентября премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"[Пособие] объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабинета министров.

Также правом на новое пособие будут обладать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на первых сроках беременности, отметил глава правительства.

Оформление универсального пособия будет происходить на основании заявления граждан, поданного через портал "Госуслуги" или же в МФЦ или Фонде пенсионного и социального страхования. Как уточнил Мишустин, от претендентов потребуется "лишь одно заявление без дополнительных справок".

Всего, по расчетам правительства, мера коснется семей, в которых воспитываются около 10 миллионов детей.


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