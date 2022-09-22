В Петербурге начал работу Градозащитный пресс-центр

В пространстве mArs 22 сентября представили Градозащитный пресс-центр, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Сокоординаторами проекта выступили директор фонда "Голодай" Олег Мухин и Олег Ларионов. Также присутствовали представители разных градозащитных объединений.

⁃ Мы с коллегами и представителями разных градозащитных объединений и инициативных групп подумали о том, что было бы здорово, чтобы появился такой Градозащитный пресс-центр, который будет инструментом в работе всех, прежде всего инициативных градозащитных групп. Они постоянно появляются по новым горячим точкам: что-то сносят, что-то ломают, жители против, но не всегда жители понимают, как им правильно выстраивать взаимодействие со СМИ, - заявил Мухин.

По его словам, Градозащитный пресс-центр как раз будет помогать инициативным группам работать со СМИ и распространением информации о проблемах. Сокоординатор пресс-центра Ларионов отметил, что последние 10 лет основная функция градозащитников была экспертная - многие члены сообщества входили в разные консультативные органы. Но это изменилось весной, когда такие полномочия ряда градозащитников были прекращены, напомнил Ларионов. По его словам, теперь единственное возможное взаимодействие градозащитников с властями и СМИ - это активизм, который имеет смысл только в случае если его "слышат и видят".

Присутствовавшие на мероприятии градозащитники из различных объединений положительно высказались об идее создания пресс-центра. Также они рассказали об актуальных проблемных темах в этой сфере: Охтинский мыс, ВНИИб и другие.

Пресс-центр задумывался как "виртуальная" организация, отметил Мухин. По его словам, периодически конференции будут проходить очно, но также пресс-центр будет рассылать релизы для СМИ и публиковать информацию в различных градозащитных каналах. Там же с координаторами проекта можно будет связаться, уточнил Мухин. Он добавил, что речь идёт о чатах и аккаунтах в соцсетях и мессенджерах "Живого города", "SOS снос", "Старый Петербург" и других. Обычно градозащитники сами выходят на инициативные группы местных жителей по локальным проблемам, заявил Мухин.

София Саттарова