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Новости 16:56

Власти РФ планируют поднять МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

фото ЗакС политика Власти РФ планируют поднять МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

В грядущем году размер прожиточного минимума в России обещают поднять до 14 375 рублей на душу населения, а минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 16 242 рублей, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства труда РФ.

Соответствующие законопроекты уже были одобрены во время заседания кабинета министров 22 сентября. Большая часть будет внесена на рассмотрение Государственной думы в составе бюджетных предложений.

Кроме тог, предлагается установить уровень прожиточного минимума в Ленинградской области на отметке 16 887 рублей (на данный момент — 15 324 рублей), а МРОТ поднять до 17 385 рублей (сейчас 15 950 рублей). Цифры озвучил зампред областного Комитета финансов Роман Марков, писало ранее издание "ЛЕН ТВ 24".


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