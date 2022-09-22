КГИОП добивается через суд сохранения дачи Месмахера

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников сообщил 22 сентября о подаче иска в суд с требованием обязать владельца дачи Месмахера в поселке Парголово провести консервацию здания. В частности, КГИОП хочет обязать собственника выполнить первоочередные противоаварийные работы.

На проведение работ комитет отводит один год. В случае неисполнения решения суда КГИОП просит оштрафовать собственника дачи на 100 тысяч рублей за каждый случай невыполненного в установленный срок предписания. В дальнейшем он просит ежемесячно штрафовать владельца на 150 тысяч рублей вплоть до исполнения решения суда.

Как уточнили чиновники, собственник должен был выполнить противоаварийные работы до конца июля этого года. В ноябре 2021 года комитет выдал хозяину дачи задание по выработке документации на проведение реставрационных работ, однако указанных бумаг так и не дождался.

В сообщении КГИОП отмечается ухудшение состояния деревянной дачи, зафиксированное в ходе проверки в минувшем апреле. Комитет известил собственника о недопустимости нарушения законодательства об охране культурного наследия. Также чиновники обратились в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с запросом о пресечении противоправных действий, совершаемых посторонними лицами в отношении объекта, и об усилении патрулирования территории вокруг здания. Параллельно в Управление МВД по Выборгскому району было направлено заявление об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Фото: kgiop.gov.spb.ru