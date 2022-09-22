ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:59

Генштаб: В первую очередь мобилизации подлежат стрелки, артиллеристы и танкисты

фото ЗакС политика Генштаб: В первую очередь мобилизации подлежат стрелки, артиллеристы и танкисты

Министерство обороны выступило с заявлением относительно объявленной в России частичной мобилизации. О том, кто подлежит призыву, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", — цитирует заявление Цимлянского "Интерфакс".

По словам представителя ГОМУ, очередности призыва для находящихся в запасе граждан не установлено, однако приоритет отдается тем из них, кто имеет военно-учетные специальности. При этом наличие боевого опыта станет одним из определяющих факторов при мобилизации, отметил он.

Цимлянский уточнил, что призыву подлежат как офицеры, так и рядовые и сержанты. При этом первостепенную роль будет играть военно-учетная специальность гражданина, а не присвоенное ему звание. "Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей", — отметил он.

Под частичную мобилизацию не попадают граждане, имеющие бронь, признанные временно не годными по состоянию здоровья, ухаживающие за членами семьи или за инвалидом I группы, воспитывающие четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также те, чьи матери воспитывают в одиночку четырех и более детей в возрасте до восьми лет.

"При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва", — объявил Цимлянский.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов объявил, что в первую очередь мобилизация коснется медиков, имеющих боевой опыт.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама