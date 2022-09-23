Глава Ростуризма: Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно

Ростуризм собрал последние сведения о том, как объявленная 21 сентября частичная мобилизация повлияла на возможность россиян путешествовать по стране и за границу.

"Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

Чиновница напомнила о недавнем совете главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова и вслед за депутатом отправила соотечественников за более детальной информацией в ближайший к месту прописки военкомат.