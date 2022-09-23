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Новости 11:23

"Чернышевская" закроется на реконструкцию 25 октября

фото ЗакС политика "Чернышевская" закроется на реконструкцию 25 октября

Начиная с 25 октября станция метро "Чернышевская" закроется для пассажиров из-за реконструкции, следует из совместного сообщения комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по транспорту от 23 сентября. Согласно озвученным планам, открытие станции состоится в мае 2024 года.

Работы пройдут в связи с истечением эксплуатационного срока эскалаторов и необходимостью увеличения пропускной способности станции. При проведении реконструкции три существующих эскалатора будут заменены четырьмя новыми.

"В ходе реализации проекта также предусмотрено изменение входной группы и внутренних помещений вестибюля станции. Кроме этого, планируется отремонтировать фасады с сохранением лицевого витража и видов отделки и заменить входные двери для обеспечения доступа маломобильных групп населения", — говорится в заявлении Смольного.

На время ремонтных работ комитет по транспорту изменит маршруты движения трех существующих автобусов и запустит еще один временный. Речь идет об автобусах №№ 21, 136 и 169А и о временном маршруте № 136М.


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