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Новости 11:43

"Серьезный тест": МИД Казахстана прокомментировал наплыв гостей из России

фото ЗакС политика "Серьезный тест": МИД Казахстана прокомментировал наплыв гостей из России

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением относительно роста числа мигрантов из России, который наблюдается после объявления в РФ частичной мобилизации. Власти республики намерены принимать дальнейшие решения в сфере миграции в зависимости от масштаба явления. Меры "с учетом международного права и национального законодательства" примут, если число новых гостей Казахстана начнет угрожать национальной безопасности.

"Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест. Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил", - говорится в документе.

Чиновники надеются, что несмотря ни на что граждане сохранят присущее им гостеприимство в специфических новых условиях. МИД также призывает воздерживаться от резких высказываний на тему миграции из России и доверять только официальной информации от госорганов во избежание "ненужных спекуляций". На сегодняшний день инфраструктура среднеазиатского государства, по оценке министерства, полностью справляется с наплывом россиян.


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