Для информирования петербуржцев о мобилизации выделят отдельный короткий номер

Комитет по информатизации и связи расширит мощности кол-центра Службы 122 для информирования петербуржцев о частичной мобилизации, сообщила вечером 22 сентября пресс-служба губернатора.

Кроме того, Александр Беглов распорядился выделить отдельный короткий региональный номер, предназначенный для ответов на вопросы горожан о деталях объявленной мобилизации. Предполагается, что это в том числе позволит увеличить пропускную способность Службы 122.

Целью запуска кол-центра чиновники назвали, помимо оповещения горожан о происходящем, также и "предотвращение распространения ложной и фейковой информации". "Каждый должен иметь возможность получить исчерпывающие ответы на интересующие его вопросы", — объяснили в пресс-службе главы города.

Получить консультацию по номеру 122 можно уже сейчас. Отдельный короткий номер заработает позже.