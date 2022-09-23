Прокурор запросил для Мальцева 5 лет колонии за сожженное чучело

Василеостровский районный суд 23 сентября продолжил рассмотрение дела обвиняемого по статье о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти к военнослужащим (ч. 2 ст. 213 УК РФ) Игоря Мальцева, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Причиной возбуждения дела стало сожжение на Масленицу Мальцевым и его подругой Софьей Семеновой чучела в военной форме.

Прокурор попросил суд дать Мальцеву 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Срок в СИЗО прокурор предложил засчитать как 1 день за 1,5 дня.

Обвинение уверено, что все доказательства указывают на вину Мальцева. В качестве этих доказательств он привёл показания свидетелей: сотрудника МВД, двух военных, двух якобы видевших перфоманс и социолога. По мнению прокурора, акция была проведена цинично в последний день веселого праздника Масленицы и явно была приурочена к проведению специальной военной операции. Мальцев хотел грубо нарушить общественный порядок и придать действиям как можно большую общественную огласку, уверен прокурор.

София Саттарова