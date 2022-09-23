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Новости 13:24

Песков перестал понимать "истерическую реакцию" россиян на новости о частичной мобилизации

фото ЗакС политика Песков перестал понимать "истерическую реакцию" россиян на новости о частичной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проанализировал то, как соотечественники воспринимают информацию, касающуюся объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Для беспокойства и паники, считает он, к сегодняшнему уже не осталось объективных поводов, поскольку различные ведомства активно информируют граждан о насущных проблемах и "работают все телефоны". Впрочем, он признает, что полнота информации появилась не сразу.

"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", - приводит его слова РИА "Новости".

Сохраняющаяся тревога в обществе, по мнению Пескова, может быть обусловлена "провокационными попытками" и фейками. В связи с этим чиновник призывает россиян взвешенно относиться к получаемым данным о частичной мобилизации.


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