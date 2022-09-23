Смольный сохранит ставки по аренде недвижимости для бизнеса на прошлогоднем уровне

Ставки по аренде земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Петербурга, сохранятся в 2022 году для предпринимателей на уровне прошлого года, сообщила 23 сентября пресс-служба губернатора. Соответствующее решение было принято по результатам совещания Александра Беглова с членами городского правительства.

"Образовавшуюся с 1 января 2022 года переплату можно будет зачесть в счёт следующих месяцев или вернуть, если договор был расторгнут", — указали в Смольном.

В свою очередь, комментируя решение, Беглов заявил о налаживании связи с бизнесом и выразил мысль, что "вопрос сохранения ставок арендной платы на уровне 2021 года актуален для бизнеса в сегодняшних условиях".

Ожидается, что введение подобной меры поддержки позволит петербургским предпринимателям сэкономить около 400 миллионов рублей.