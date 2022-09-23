Центробанк зафиксировал максимальный с марта рост спроса на наличные

Банк России зафиксировал повышенный спрос на наличные 22 сентября, передает в пятницу РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Как отмечает издание, это сопоставимо с мартовским уровнем, однако не дотягивает до значений, зафиксированных в начале спецоперации.

Объем наличных денег в обращении вырос 22 сентября на 132,1 миллиарда рублей. Как отмечает издание, в последний раз показатель превышал это значение 4 марта 2022 года — тогда объем наличных денег увеличился на 151,5 миллиарда рублей.

Как отмечает РБК со ссылкой на экспертов, технически статистика ЦБ показывает все наличные средства, отпущенные через кассы и банкоматы банков. В то же время можно говорить о том, что эта цифра близка к значению снятых населением средств, поскольку банки наполняют кассы в соответствии со спросом со стороны клиентов.

Всплеск интереса к наличным деньгам опрошенные РБК эксперты связали с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией. При этом в день ее объявления спрос на наличность составил 14,2 миллиарда рублей, однако уже на следующий день увеличился в разы.

"Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно. Уверена, 132,1 миллиарда рублей — это не исчерпание всего спроса на наличность в такие времена, люди готовятся к ухудшению ситуации", — заявила РБК главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец. По ее оценкам дополнительный спрос на наличность может сейчас составить от 500 миллионов до одного триллиона рублей.

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