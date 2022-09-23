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Вишневский попросил комздрав вернуть запись к врачу по звонку в поликлинику

фото ЗакС политика Вишневский попросил комздрав вернуть запись к врачу по звонку в поликлинику

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился к главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу с просьбой восстановить возможность записи к врачу при помощи звонка в поликлинику. Запись по номеру 112 или через портал "Здоровье петербуржца" он объявил неудобной, особенно для пожилых горожан.

О направленной в комздрав бумаге парламентарий сообщил 23 сентября в своем Telegram-канале, приложив к посту скан документа.

В обращении на имя Лисовца Вишневский сослался на пример петербурженок, которые не смогли записаться на прием к врачу "традиционным способом", то есть позвонив в регистратуру поликлиники. "Вызов не принимается", — объяснил депутат и добавил, что записаться через интернет у жительниц города также не получилось.

Подобная коллизия натолкнула Вишневского на мысль, что организаторы такого способа записи "деятельно нарушают" приказ Минздравсоцразвития от 2012 года "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", признался депутат главе комздрава. Речь идет об обязанности регистратуры проводить запись больных к врачу и фиксировать вызовы медиков на дом к пациентам.

"В связи с изложенным прошу дать поручение о восстановлении записи к врачу традиционным способом, звонком в поликлинику", — резюмировал депутат.


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