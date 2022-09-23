Комблаг сообщил о замене оцинкованных ограждений на Шпалерной стилизованными под старину

На Шпалерной улице в Центральном районе Петербурга вместо оцинкованного забора вдоль дороги появился новый, стилизованный под старину, рассказали 23 сентября в комитете по благоустройству. Старые ограждения, по версии чиновников, "были прочные и надежные, но поизносились и со скрипом вписывались в городской ландшафт исторического центра".

В комблаге отметили, что ограждения "служат не только для обеспечения безопасности жителей, но и влияют на городской облик", и потому должны соответствовать общей стилистике исторических районов.

Всего на этой неделе специалисты установили 242 погонных метра таких ограждений на Таврической и Шпалерной улицах. Общее же количество погонных метров новых ограждений в городе немногим не дотянуло до двух тысяч, сообщили в Смольном. Сейчас в адресной программе присутствуют, среди прочего, угол Гороховой улицы и набережной Фонтанки, участок Малого проспекта Васильевского острова и участок набережной Смоленки, набережная Черной речки близ станции метрополитена и другие адреса.

Фото: gov.spb.ru