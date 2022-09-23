Чаще здороваться и не стать "потешным полком": Как прошло первое заседание Молодёжного парламента

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце наконец состоялось первое заседание Молодежного парламента - нового совещательного органа при Заксобрании Петербурга. На первой встрече юные парламентарии избрали своего председателя - руководителя проектного офиса в "Молодой гвардии Единой России" Дмитрия Агафонова.

Претендовать на пост председателя решились четыре человека: это член МГЕР Дмитрий Агафонов, юристка Алина Вишневская, Дмитрий Недбайло, который прошел по квоте КПРФ, и студент СПбГЭУ Георгий Волков, выдвижение которого закончилось на стадии согласования.

Первой свою программу представила Вишневская. Девушка рассказывала о своем желании усовершенствовать законодательство в сфере молодежной политики.

Первый вопрос поступил от сторонницы МГЕР Александры Мамышевой, которую возмутила неприветливость кандидатки.

- Вы сказали, что мы команда, что мы должны идти единой целой группой, должны объединиться. Все правильно, но вы единственная кандидат, который пришел и не поздоровался ни с кем. О каком будущем может идти речь, - заявила Мамышева.

Позже другие парламентарии не согласились с таким суровым замечанием и заявили, что с некоторыми Вишневская все же поздоровалась. Впрочем, Мамышева осталась недовольна и организационным опытом своей собеседницы.

Также на первом же заседании Молодежного парламента прозвучало политическое заявление. Руководитель молодежного крыла в городском отделении ЛДПР Александр Тронин, оказавшись у микрофона, решил высказаться в поддержку российской армии.

- Пользуясь случаем, как член Молодежного парламента хочу в эти минуты поблагодарить наших воинов, которые защищают интересы нашего Отечества, - сказал Тронин.

Вишневской осталось лишь присоединиться к благодарностям.

Дмитрий Агафонов с трибуны решил начать с короткой биографии: родился в Самаре, учится в магистратуре, шесть лет занимается организацией различных мероприятий. В Молодежный парламент он выдвигался с одной целью - создать площадку для самореализации молодежи Петербурга. В портфолио Агафонова: проведение "Школы парламентаризма". К нему вопросы были посвящены другим молодежным организациям, а также о его способности проводить мероприятия без денежных средств (Агафонов заявил, что может обойтись и без финансирования).

Самым "протестным" стало выступление кандидата от фракции КПРФ Дмитрия Недбайло. Молодой человек раскритиковал отношение властей к молодежным организациям. В частности, он разочаровался в проправительственных движениях. Сам Недбайло состоит в Ленинском комсомоле и принимает активное участие в различных акциях, включая протестные. Каких именно, он не уточнял.

- Власть, вместо того, чтобы допускать молодежь к активной разработке стратегий и реализации их для развития государства, ограничивала политическую деятельность молодежи пустяковым мероприятиями по высадке деревьев, покраске скамеечек и организации публичных праздников. Все это не называется молодежной политикой, - заявил Недбайло.

Изучив опыт других регионов, молодой коммунист опасается, что Молодежный парламент станет декоративным органом, который никак не сможет повлиять на жизнь региона. Он намерен приложить усилия, чтобы не допустить этого.

- Товарищи, сегодня в наших силах не дать сгинуть изначально хорошей инициативе. От сегодняшнего голосования зависит, станет ли Молодежный парламент потешным полком правительства или же полноценным органом молодежных инициатив, с мнением которого будут считаться сверху, - заканчивал Недбайло.

По итогам тайного голосования новым спикером стал член МГЕР Агафонов. Его поддержали 29 человек. Обещания о свободе слова в стенах Мариинского дворца от коммуниста оценили только шесть человек. За Вишневскую проголосовали 14 парламентариев. После того как спикер ЗакСа Александр Бельский представил собравшимся нового руководителя "младшего" парламента, он уступил свое место Агафонову. Перед тем, как пустить мгеровца на свое место, спикер пожал Агафонову руку и сказал что-то без микрофона.

Вопреки ожиданиям различных Telegram-каналов, сын экс-председателя Законодательного собрания Вадима Тюльпанова, погибшего в 2017 году, Владислав Тюпанов не стал выдвигать свою кандидатуру. 17-летний политик, как и Агафонов, был выдвинут в первый созыв молодежного парламента от "Единой России". После заседания Тюльпанов рассказал ЗАКС.Ру, почему решил не бороться за пост спикера.

- Я считаю, что председателем должен быть человек более опытный, имеющий какой-то больший стаж. Более старшего возраста, одним словом. Ни в коем случае нельзя, чтобы члены парламента более зрелого возраста чувствовали себя как-то некомфортно с председателем слишком молодым. Надо поднабраться опыта, а потом уже думать о выдвижениях, - рассказал Тюльпанов.

После заседания члены молодежного парламента пошли фотографироваться в интерьерах Мариинского дворца. Депутат Заксобрания Андрей Малков, который курировал конкурсный отбор в новый совещательный орган, рассказал ЗАКС.Ру, что надеется на плодотворную работу с новыми коллегами.

- Мы будем давать им пищу для размышлений по тем законопроектам, которые мы готовим и которые касаются их деятельности в рамках парламента или направлениях, в которых они захотят работать, когда определяться с комиссиями. Запрос на то, чтобы они дали свою экспертную оценку, предварительно посоветовавшись с теми целевыми группами и сообществами, в которых они являются лидерами, - сказал Малков.











Константин Леньков