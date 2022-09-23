С октября Бастрыкину и Краснову поднимут денежное вознаграждение

Президент Владимир Путин подписал два указа о повышении денежного вознаграждения для руководителей двух силовых ведомств. Генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину начиная с 1 октября проиндексируют денежное вознаграждение на 4 процента. Оба нормативных документа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Кроме того, 23 сентября Путин подписал три похожих указа: "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", "Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации" и "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы". В них тоже фигурирует повышение довольствия в 1,04 раза. Действие новых указов распространяется в том числе и на самого Путина.