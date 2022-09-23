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Baza: За неявку в военкомат гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей

фото ЗакС политика Baza: За неявку в военкомат гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей

Неявка по повестке в военкомат влечет за собой административную ответственность по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету (21.5 КоАП РФ), сообщила 23 сентября Baza. Издание дозвонилось на горячую линию Министерства обороны с вопросом, как быть находящемуся за рубежом гражданину, если ему пришла повестка.

Как сообщили изданию на прямой линии, наказание по статье 21.5 КоАП предполагает штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей. Уголовная ответственность за неявку в военкомат действующим законодательством не предусмотрена, отметили собеседники журналистов.

Мобилизованным гражданин считается после прибытия в военкомат, прохождения медицинского освидетельствования, решения комиссии и последующего издания приказа военного комиссариата. В случае, если гражданин рискнет уклониться от несения службы после этого, против него может быть возбуждено уголовное дело по недавно принятой статье о самовольном оставлении части или места службы (ст. 337 УК РФ). В этом случае россиянину может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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