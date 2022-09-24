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Новости 11:25

За сутки в России упала COVID-заболеваемость и выросла COVID-смертность

фото ЗакС политика За сутки в России упала COVID-заболеваемость и выросла COVID-смертность

За прошедшие сутки в России выявили 51 269 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это на 1934 инфицирования меньше, чем было зафиксировано накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 111 человек (накануне — 104). Сумели поправиться 58 412 человек.

Тройка регионов – лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 4 101 новый больной, за ней следуют Петербург — 3 787 (на 149 меньше, чем накануне) и Свердловская область — 2 251. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 4 713 человек и скончались 18 (накануне — 12). 

В мире Россия занимает десятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Южной Корее и Японии.


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