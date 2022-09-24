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Новости 12:30

В Петербурге украсили новой подсветкой Николаевский дворец

фото ЗакС политика В Петербурге украсили новой подсветкой Николаевский дворец

Николаевский дворец на площади Труда в Петербурге оснастили новой художественной подсветкой, о чем сообщает пресс-служба городского правительства. В работах приняла непосредственное участие компания "Газпром".

По мнению губернатора Александра Беглова, мегаполис с каждым годом становится все светлее и светлее, а оригинальная подсветка "подчеркивает красоту петербургской архитектуры, создает гармонию в восприятии городского пространства".

Всего дворец получил 33 энергоемких светильника мощностью 8 кВт. Оборудование, монтажом которого занималась ассоциация "Невский свет", безвозмездно передали городу.

Великокняжеский Николаевский дворец, построенный в 1850-х годах, признан культурно-историческим памятником федерального значения. Первую наружную подсветку он получил в 1967 году.

фото: пресс-служба Смольного


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