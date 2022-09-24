Замминистра обороны Булгакова сняли с должности

В руководстве российского Министерства обороны произошли кадровые перестановки. Как сообщила 24 сентября пресс-служба ведомства, с должности заместителя министра уволили 67-летнего генерала армии Дмитрия Булгакова. Отмечается, что он переведен на некую "другую работу".

В свою очередь, новый человек появился на должности заместителя министра, отвечающего за материально-техническое обеспечение армии. Им стал Михаил Мизинцев, до последнего времени руководивший Национальным центром управления обороной РФ.

фото: mil.ru