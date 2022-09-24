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Новости 13:01

Замминистра обороны Булгакова сняли с должности

фото ЗакС политика Замминистра обороны Булгакова сняли с должности

В руководстве российского Министерства обороны произошли кадровые перестановки. Как сообщила 24 сентября пресс-служба ведомства, с должности заместителя министра уволили 67-летнего генерала армии Дмитрия Булгакова. Отмечается, что он переведен на некую "другую работу". 

В свою очередь, новый человек появился на должности заместителя министра, отвечающего за материально-техническое обеспечение армии. Им стал Михаил Мизинцев, до последнего времени руководивший Национальным центром управления обороной РФ.

фото: mil.ru


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