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Новости 16:32

Ахеджакова передала статуэтку "Ники" в пользу политзаключенных

фото ЗакС политика Ахеджакова передала статуэтку "Ники" в пользу политзаключенных

Народная артистка России Лия Ахеджакова приняла участие в благотворительном аукционе "Выручение наград", который состоится в ближайший понедельник, сообщает правозащитный проект "Первый отдел". Мероприятие проводится в поддержку российских политзаключенных.

Организаторы займутся продажей премий, которые решили передать знаменитости для материальной помощи преследуемым по политически мотивированным делам. Отмечается, что речь прежде всего идет о делах по новым статьям, связанным с военной спецоперацией на Украине (207.3 УК и 280.3 УК).

Ахеджакова решила отдать на продажу статуэтку кинопремии "Ника", полученную за роль в фильме Эльдара Рязанова "Небеса обетованные". Приз был изготовлен ровно тридцать лет назад.

фото: Kedrov Talks / YouTube (скриншот)


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