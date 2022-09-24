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Новости 17:33

На Садовой улице прошли массовые задержания

фото ЗакС политика На Садовой улице прошли массовые задержания

В центре Петербурга 24 сентября сотрудники полиции и ОМОН проводят массовые задержания участников несанкционированной пацифистской акции протеста. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, силовики заполнили задержанными два автобуса. 

Около пяти часов на Сенной площади стали собираться люди, затем, не выкрикивая никаких лозунгов, несколько десятков человек двинулись в сторону Садовой улицы. Силовики перекрыли им движение и начали проводить задержания. Сотрудники правоохранительных органов действовали жестко: тащили некоторых людей за руки и за ноги, пускали в ход спецсредства. Примерно за 15 минут задержанными заполнили два автозака, силовики начали грузить людей в третий автобус. Некоторые пойманные омоновцами граждане говорили, что просто шли мимо по своим делам и не имеют отношения к протестующим. 

Около 17:30 проход по Садовой улице открыли. Часть протестующих, избежавших задержания, к тому времени ушла на ближайшие улицы. 

София Саттарова


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