В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 300 тысяч рублей всем мобилизованным

Группа депутатов Государственной думы от "Единой России" и КПРФ внесла на рассмотрение коллег инициативу, по которой всем призванным на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Документ, размещенный на сайте нижней палаты Федерального собрания, отправлен для ознакомления ее спикеру Вячеславу Володину. Инициатива предусматривает и другие преференции для мобилизованных, а именно: освобождение от процентов по ипотеке и другим потребительским кредитам на время службы, компенсация стоимости ОСАГО и услуг ЖКХ в размере 50%, освобождение от налога на имущество, выплата ежемесячного пособия до трех лет для детей мобилизованного и для его беременной супруги.

"Данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, усилят государственную поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят поддержать население, проживающее в сельской местности вне развитой инфраструктуры городов", - говорится в пояснительной записке.

Авторами документа выступили коммунисты Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и единоросс Татьяна Ларионова.

Напомним, что в день объявления частичной мобилизации 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в планы его ведомства входит рекрутировать около 300 тысяч россиян. Прежде всего министерство интересуют мужчины, имеющие боевой опыт.