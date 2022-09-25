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Новости 11:05

Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации под Гатчиной

фото ЗакС политика Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации под Гатчиной

Помощь пожарных потребовалась для тушения помещения в администрации Сяськелевского поселения на Центральной улице: ночью неизвестный метнул в здание "коктейль Молотова", передаёт 47news.

Пламя охватило кабинет социальной защиты. По предварительным данным, устроить пожар мог некий мужчина, чья личность пока устанавливается.

В МЧС по региону отчитались, что к тушению привлекли две единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Пожар охватил 50 кв. метров площади. О пострадавших не сообщается.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путём поджога.


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